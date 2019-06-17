Vicdansızlar motosikletin arkasından atı kilometrelerce koşturdular
Gaziantep'te motosikletle seyir halinde bulunan iki kişi, yularını tuttuğu atı sıcağın altında kilometrelerce koşturdu.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen olayda motosiklet ile seyir halinde olan iki kişi yularını tuttukları atı kilometrelerce koşturdular.
"VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ"
Ana caddede kavurucu sıcağın altında kilometrelerce koşturulan at ve motosikletli şahıslar, şaşkın bakışlara da aldırış etmedi. Vicdansız sürücünün bu hareketine tepki gösteren vatandaşlar ise cep telefonu kamerasıyla da saniye saniye yürek sızlatan o görüntüyü kaydetti.
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