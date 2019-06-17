Vicdansızlar motosikletin arkasından atı kilometrelerce koşturdular

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen olayda motosiklet ile seyir halinde olan iki kişi yularını tuttukları atı kilometrelerce koşturdular.

"VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ"

Ana caddede kavurucu sıcağın altında kilometrelerce koşturulan at ve motosikletli şahıslar, şaşkın bakışlara da aldırış etmedi. Vicdansız sürücünün bu hareketine tepki gösteren vatandaşlar ise cep telefonu kamerasıyla da saniye saniye yürek sızlatan o görüntüyü kaydetti.