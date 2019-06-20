Vicdansız sürücü komşusunun beslediği yavru kuşları aracıyla ezdi: O anlar kameralara yansıdı

İstanbul Ümraniye'de Recep Kıraç isimli vatandaş evinin önünde beslediği kuşları gözünden bile sakınırken başına gelen talihsiz olayın şokunu yaşıyor. 32 yıldır beslediği kuşlara gözü gibi bakan Kıraç, önceki gün evinin önündeki sokakta yem yiyen kuşlarının, oluşturulan tümseğe rağmen hızla gelen bir otomobil tarafından ezildiğini görünce neye uğradığını şaşırdı.

Olaydan 15 - 20 saniye sonra yerde cansız halde yatan kuşları gören Kıraç, güvenlik kamerasından otomobilin sahibinin komşusu A.C. olduğunu tespit etti. Komşusuyla konuşmaya giden Kıraç, aldığı umursamaz cevap karşısında bir şok daha yaşadı. Karakola gidip şikayetçi olan Recep Kıraç, hayvan hakları savunucularına da çağrı yaptı.

"NEYSE MASRAFIN VERELİM"

Recep Kıraç, "37 yıldır burada yaşıyorum. 32 senedir de kuş besliyorum. Herkes bilir. Burada herkes kuşlara alışıktır. Kuşlara 'kışt' desen kalkıyorlar zaten ama sokakta tümsek olduğu halde son gaz gelip kuşa burada vuruyor, patinaj koyup gidiyor. O gece yolu kapattım, her gelen arabaya baktım ve buldum. Alt komşum çıktı. Bana dediği laf, 'Kuştur, olur ya bir şey olmaz. Kazadır. Ne olacak. Neyse masrafın veririm' dedi. Eğer bir canın değeri parayla biçiliyorsa ben başka bir şey demiyorum. 4 tanelerdi, 2 tane de yavru gitti. Şimdi bakıcı kuş arıyorum. Hepsi dişiydi. Anadolu yakasındaki bütün mezatlara gittim dişi bulmak için. Bakıcı, posta kuşları olur yavrulara bakmak için. Hiç bulamadım. Şimdi elimde kendim besliyorum şırıngayla. Ne kadar besleyeceğim ki zaten, ümidimiz yok ama elimizden geldiğince bakmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

HAYVAN SEVERLERE ÇAĞRIDA BULUNDU

Olayda yaralanan kuşu gösteren Kıraç, "Bu kuş gidici. Ayak yok, felç komple. Elimden geldiğince bakmaya çalışıyorum. Bu kuşa tek bakıyorum. Kendim, ağzımla besliyorum. Çünkü yem yiyemiyor. Bana tutmuş para değer biçiyor. Parayı neye vereceksin ki? Her canın bir değeri olsaydı herkes parayla bir şeyler yapardı. Bunu herkes bilsin. Hayvan sevgisi olmayanın, insan sevgisi hiç yoktur zaten. Öyle bir insan. Plakasını aldık, şikayetçi olduk. Karakola gittim, ifade verdim. Hayvan haklarına da bildirim yaptık. Bakacağız" dedi.

Öte yandan vicdansız sürücünün kuşları ezdiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı görüntülerde. Yavru kuşlar sokakta yem yiyor. Bu sırada otomobil sürücüsü kuşların üzerinden hızla geçiyor ve yolunda devam ediyor. Telef olan kuşların tüyleri ise etrafa saçılıyor.