Vicdansız baba! Hasta çocuğu için toplanan 1 milyon TL'yi kadınlarla yedi

Brezilya'da hasta çocuğu için yardım kampanyası başlatan baba, toplanan paraları eşinin hesabından alıp kayıplara karıştı. Yapılan şikayetle kadınlarla eğlenirken yakalanan vicdansız baba Mateul Alves'in 1 milyon TL değerindeki parayı kadınlarla uyuşturucu partilerinde yediği ortaya çıktı.

ÜNLÜ KALECİ DE DESTEK VERMİŞTİ

Brezilya'da işsiz baba Mateus Alves (37),Spinal Müsküler Atrofi ismiyle bilinen kas hastalığına yakalanan 19 aylık oğlu João Miguel için eşiyle birlikte yardım kampanyası başlattı. Brezilya'da bulunmayan ve tek dozu 550 TL değerinde olan altı dozluk ilaç için İngiliz Atletico Mineiro takımında oynayan Brezilyalı kaleci Victor Bagy de formasını açık arttırmada satıp hasta çocuğa destekte bulundu. Kampanyada 1 milyon 822 bin 500 TL değerinde para toplandı.

KALDIĞI SUİT ODADA YAKALANDI

Ancak vicdansız baba, bu paranın 1 milyon TL değerindeki kısmını alarak kayıplara karıştı.Ortalıktan kaybolan baba için eşi, polise suç duyurusunda bulundu. Yapılan operasyonda baba Alves, Brezilyanın kuzeyinde bulunan Salvador şehrinde beş yıldızlı otelde kadınlar ile eğlenirken yakalandı. Polis, babanın kaldığı suit odada; pahalı mücevherler, hediyeler, uyuşturucu ve nakit para buldu.

Polise verdiği ifadede, paranın bir kısmını uyuşturucuya harcadığını belirten Alves, geri kalanını da kadınlarla eğlenerek bitirdiğini söyledi.

GENEL EV AÇMAK İÇİN DE PARA HARCAMIŞ

Polis ayrıca vicdansız babanın,bir kadınla genel ev açma planı yaptığını ve kadına yaklaşık 70 bin TL değerinde parayı peşin verdiğini söyledi. Kadının da bu parayı genelevde çalışmak için anlaştığı kadınlara ödediği belirtildi.

KOCAMIN BÖYLE BİRŞEY YAPACAĞINI TAHMİN ETMEMİŞTİM

Kocasının çocuğu için toplanan parayı banka hesabından çalacağını tahmin etmediğini söyleyen anne Karine de, mayıs ayından beri kocasının tuhaf davranışlarda bulunduğunu belirterek, "Belo Horizonte şehrine çalışmaya gideceğini söyledikten sonra kendisine ulaşmakta güçlük çektim.Çocuk için toplanan para hesabı da benim adımaydı. Kocam, bir şekide banka şifresini eline geçirerek parayı hesaptan kendi hesabına aktarmış" dedi.

Tutuklanan baba suçlu bulunması durumunda en az beş yıl hapis cezası alacak.