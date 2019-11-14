Vicdansız anne bebeğini poşete koyup arsaya bıraktı!

14.11.2019 17:38 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:22

Manisa'da tedavi için gittiği hastanede sağlık çalışanlarının durumundan şüphelenerek hastane polisine bilgi vermesinin ardından sorgulanan 35 yaşındaki kadın, evde prematüre doğum yaptığını ve doğan bebeği bir poşet içinde Turgutlu'daki boş bir arsaya bıraktığını söyledi. Alınan bilgiler sonrası bebeğin cansız bedenine ulaşıldı.

BEBEĞİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iddiaya göre evlilik dışı hamile kalan Zehra Y. isimli kadın evinde doğum yaptı. Prematüre doğan erkek bebeği bir poşet içinde boş bir arsaya bırakan Zehra Y. tedavi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine gitti. Burada durumundan şüphelenen sağlık personeli durumu hastane polisine bildirdi. Polisin Zehra Y.'ye olayı sormasına üzerinde kadın durumu itiraf ederek, evde doğum yaptığını, bebeği boş bir arsaya bıraktığını itiraf etti.

İtiraf sonrası Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yiğitler Mahallesi Mert Sokak üzerinde bulunan boş arsada poşete sarılı bir erkek bebeği cesedi buldu. Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna getirilen bebek İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

TEDAVİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINACAK

Bebeğin annesi Zehra Y.'nin hastanede polis gözetiminde tedavi altında olduğu öğrenildi. Polis konuyla ilgili olarak çok yönlü soruşturma başlatırken Zehra Y.'nin tedavinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA