Vezirköprü'de vatandaşlardan kaymakamlık önünde oturma eylemi
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Vezirköprü'de vatandaşlardan kaymakamlık önünde oturma eylemi

Vezirköprü'de vatandaşlardan kaymakamlık önünde oturma eylemi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Samsun'un Vezirköprü ilçesi Adatepe Mahallesi'nde çıkan toplulaştırma kararı sonrasında yaklaşık 300 kişi araziye giren iş makinelerini durdurarak, kaymakamlık binası önünde oturma eylemi yaptı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesi Adatepe Mahallesi'nde çıkan toplulaştırma kararı sonrasında yaklaşık 300 kişi araziye giren iş makinelerini durdurarak, kaymakamlık binası önünde oturma eylemi yaptı.

Adatepe Mahallesi halkı toplulaştırmadan dolayı haksızlık yaşadıkları iddiasıyla kaymakamlık binası önünde oturma eylemi yaptı. Sabah saatlerinde başlayan eyleme yaklaşık 300 kişi katıldı. İlk olarak yürüyüş yapan vatandaşlar, daha sonra kaymakamlık binası önüne gelerek kaymakam ile görüşme talep etti. Grup bina önünde oturma eylemi yaparken, 300 kişiyi temsilen Adatepe Muhtarı Cemil Akbaş ve beraberindeki 3 kişi Kaymakam Kudret Kurnaz ile görüştü.

Mahalle sakinleri toplulaştırmanın durdurulmasını isteyerek, toplulaştırma işlemlerinde haksızlık yaşadıklarını iddia etti. Bu sırada arazilere giren iş makineleri ise mahalliler tarafından durduruldu. Görüşmeler sonucunda toplulaştırmada daha hassas davranılacağı ve istedikleri şekilde çalışma yapılmaya çalışılacağının belirtilmesi üzerine topluluk dağıldı. Eylem sırasında kolluk kuvvetleri de tedbir aldı. - SAMSUN

Vezirköprü'de vatandaşlardan kaymakamlık önünde oturma eylemi
Vezirköprü'de vatandaşlardan kaymakamlık önünde oturma eylemi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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