Vezirköprü'de çatı yangını hasara neden oldu Vezirköprü ilçesinde bir apartmanın çatısında yangın sonucu hasar oluştu.

Vezirköprü ilçesinde bir apartmanın çatısında yangın sonucu hasar oluştu. Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi 322. Sokak'ta Hüseyin Yüksel'e ait 3 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların çatıdan duman çıktığını görüp haber vermesi üzerine Yüksel ve ailesi binayı boşalttı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangın, söndürüldü. Yangın sonucu binanın çatısında hasar oluştu. Yangın sırasında 112 Acil Servis, elektrik ve doğal gaz arıza ekipleri de önlem aldı. Kaynak: AA