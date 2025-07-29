Veysi Aktaş'ın suçu nedir, neden tahliye edildi? - SON DAKİKA

Veysi Aktaş'ın suçu nedir, neden tahliye edildi? - SON DAKİKA
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Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'nın kendini feshettiğini açıkladığı video mesajda solunda oturan, PKK terör örgütü hükümlüsü Veysi Aktaş'ın serbest bırakılması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Peki, Veysi Aktaş'ın suçu nedir, neden tahliye edildi? İşte, detaylar…

Abdullah Öcalan'ın Pkk'yı feshettiğini duyurduğu video mesajda yanında yer alan ve örgüt üyeliğinden hüküm giyen Veysi Aktaş'ın serbest bırakılması kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Tahliye kararı sonrası "Veysi Aktaş tahliye edildi mi, neden serbest bırakıldı?" soruları sıkça sorulmaya başlandı. Peki, Veysi Aktaş'ın suçu nedir? Veysi Aktaş ne zaman tahliye oldu, neden? İşte merak edilenler...

VEYSİ AKTAŞ'IN SUÇU NEDİR, NEDEN TAHLİYE EDİLDİ?

İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde yaklaşık 10 yıldır tutulan ve PKK terör örgütü üyesi olmak suçundan hüküm giyen Veysi Aktaş, 31 yıl 3 ay sonra cezaevinden tahliye edildi. Aktaş, çözüm süreci döneminde Mehmet Sait Yıldırım, Ömer Hayri Konar, Çetin Arkaş ve Nasrullah Kuran ile birlikte İmralı'ya sevk edilmişti.

Veysi Aktaş'ın suçu nedir, neden tahliye edildi? - SON DAKİKAVeysi Aktaş'ın suçu nedir

Veysi Aktaş, 28 Nisan 2024 tarihinde 30 yıllık hapis cezasının infaz süresini tamamlamasına rağmen, İdare ve Gözlem Kurulu kararıyla tahliyesi önce 1 yıl, ardından ek 3 ay süreyle ertelendi. Toplam 1 yıl 3 ay gecikmeli olarak serbest bırakılan Aktaş, 25 Temmuz 2025 tarihinde tahliye edildi.

Söz konusu karar ve tahliye süreci, kamuoyunda ve sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Aktaş'ın cezaevi geçmişi ve tahliyesinin zamanlaması dikkat çekti.

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