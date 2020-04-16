Veyis Ateş'ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış: Kalıbımı basarım
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Veyis Ateş, Habertürk, Youtube, Güncel

Veyis Ateş'ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış: Kalıbımı basarım

Yellenme sesinin duyulduğu programda moderatörlük yapan Veyis Ateş, Türk televizyon tarihine geçen o gece hakkında yaptığı son değerlendirmede "Ben de onun bir yellenme olduğuna inanmıyorum. Yellenme olmadığına kalıbımı basarım" dedi.

16.04.2020 09:23 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:42

Habertürk ekranlarında yayınlanan programda duyulan yellenme sesinin yankıları devam ediyor. Konuk olduğu bir Youtube kanalında açıklamalarda bulunan program moderatörü Veyis Ateş, o gece yaşananlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"ONUN BİR YELLENME OLDUĞUNA İNANMIYORUM"

Yıllardır yayın yaptığını ve ilk defa böyle bir olayın başına geldiğini belirten Ateş, "Bütün açık yürekliliğimle anlatıyorum. O olay yayın esnasında olan bir şey değil. Bayağı melodi şeklinde devam ediyor. Bu devam ederken bunu yapan kişinin bir şekilde silkelenip kendine gelmesi gerekiyor. Ancak onu da yapmadı. Biz de canlı yayın konuklarının birinin evindeki nesnelerden gelen ses olabileceğine kanaat getirdik. Ben de onun bir yellenme olduğuna inanmıyorum. Yellenme olmadığına kalıbımı basarım" ifadelerini kullandı.

"O ANDA O HAREKETİ YAPMAM OKLARI BANA ÇEVİRDİ"

Yüz ifadesinden yola çıkarak o sesi kendisinin çıkardığı yönünde iddialara da yanıt veren Ateş, "Sakal bıraktıktan sonra bıyıklarımı ısırmaya başladım. O anda da o hareketi yapmam okları bana çevirdi" şeklinde konuştu.

Veyis Ateş'ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış: Kalıbımı basarım
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