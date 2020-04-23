Veyis Ateş'in yüzüne şimdi de sinek kondu Geçtiğimiz günlerde Süleyman Soylu'nun istifası konuşulurken canlı yayında duyulan yellenme sesinin ardından dün akşam da Veyis Ateş'in yüzüne sinek kondu.

Televizyonlardaki canlı yayınlar her zaman bir kazaya veya ilginç durumlara açık olabiliyor. Son günlerde de Habertürk'te üst üste ilginç anlar yaşanıyor.

STÜDYODA SİNEK VAR

Dün akşam canlı yayın sırasında stüdyoda dolaşan sinek Veyis Ateş'in elinde tuttuğu kağıtların üzerine ve yüzüne kondu. Ateş, sineği elindeki kağıtlarla kovaladı ve "Yolunu şaşırmış bir sinek, dakikalardır benimle, saçlarımla ve kağıtla uğraşıyor" dedi.

YELLENME SESİYLE KONUŞULMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Veyis Ateş'in moderatör olduğu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının konuşulduğu programda yellenme sesi duyuldu. Ateş, sesin koltuktan geldiğini söyledi.