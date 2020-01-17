: Veteriner Hekimler Odası vatandaşları uyardı: Ölü kuşlara sakın dokunmayın

17.01.2020 17:01 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:25

Son haftalarda meydana gelen kuş ölümleri ve sonrasında yaşananlar üzerine İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İVHO) bir açıklama yaptı. İlgili kurumların neler yapması gerektiğine yer verilen açıklamada vatandaşlar için de "Çok sayıda ölü kuş gördüklerinde zaman kaybetmeden Tarım ve Orman il veya ilçe müdürlüklerine haber vermeli veya Alo 174'ü arayarak bilgi vermeliler. Hiçbir şekilde kuşlara dokunmamalılar.Evcil hayvanlarını gezdirenler bir süre bu alanlardan uzak durmalı" denildi.

TOPLU KUŞ ÖLÜMLERİ

Geçtiğimiz aylarda Avcılar'da Küçükçekmece Gölü kıyısında toplu kuş ölümleri olmuş, sonrasında da bu bölgeye yakın olan Yeşilkent mahallesinde bazı vatandaşlarda Batı Nil Virüsü tespit edilmişti. Bu ay ise Beylikdüzü'nde bir korulukta çok sayıda kuşun öldüğünü gören ilçe sakinleri yetkililere ihbarda bulunmuştu. Çoğu karga olan bu kuşların çıkardığı sesler ve dışkılarından rahatsız olanlarca, zehirlenerek öldürüldüğünü ileri süren vatandaşlar duruma tepki göstermişti.

HASTALIK AÇISINDAN ARAŞTIRILMALI

Kuşların kasıtlı öldürülmesinin teknik olarak mümkün olduğunu belirten İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, "Ancak toplum sağlığı açısından bütün seçenekler düşünülmeli, ölümlerin nedeninin Batı Nil Virüsü veya başka bir hastalık olup olmadığı araştırılmalıdır. Diğer taraftan, ilgili kurumlar tespitlerini yapıp açıklama yapıncaya kadar önlemler alınması önemlidir" dedi.

ALINABİLECEK ÖNLEMLERİ

İlgili kurumların ölü kuşları usulüne uygun olarak derhal toplaması gerektiğini ifade eden Arslan, "Sokak hayvanlarının bu kuşları yiyerek bulaşmayı artırmasının önüne geçilmelidir" dedi. Prof. Dr. Murat Arslan, vatandaşlarca alınabilecek önlemleri ise şöyle sıraladı:

- Çok sayıda ölü kuş gördüklerinde zaman kaybetmeden Tarım ve Orman il veya ilçe müdürlüklerine haber vermeli veya Alo 174'ü arayarak bilgi vermeliler.

-Hiçbir şekilde kuşlara dokunmamalılar-Evcil hayvanlarını gezdirenler bir süre bu alanlardan uzak durmalı.

Özellikle çocukların ölü kuşların olduğu bölgelerden uzak tutulması uyarısı yapan Prof. Dr. Arslan, "Bu ve benzeri olayların sık sık yaşanacağı dünyanın ve ülkemizin bir gerçeğidir. İnsan eliyle yapılan devasa projeler kuş yollarının değişmesine ve sulak alanların bozulmasına neden olmaktadır. O nedenle daha önce hastalık görülmeyen bölgelerde bazı hastalıkların ilk defa görülmesi olasıdır. Bu durumlara hazırlıklı olmak ve kamuoyunun sıklıkla bilgilendirilmesi toplum sağlığı açısından önemlidir" ifadelerini kullandı.

5'TEN FAZLA ÖLÜ KUŞ GÖRÜRSENİZ YETKİLİLERE HABER VERİN

Şehir içinde, ormanlık veya sulak alanlar gibi yerlerde aynı bölgede 5'ten fazla kuş ölümü görüldüğünde zehirlenme, enfeksiyon veya silahla vurulma durumları ön plana çıkıyor. Silah ile vurulma durumlarında kuşların vücudunda kurşun veya saçma yaraları ile birlikte kan görülebiliyor. Vurulma ihtimali elendikten sonra zehirlenme veya enfeksiyon üzerinde duruluyor. Bu durumda kuşlardan alınan numuneler incelenmek üzere ilin bağlı bulunduğu Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderiliyor ve kesin ölüm nedeni burada tespit ediliyor. İVHO'dan yapılan açıklamada, numune alınıncaya kadar ölü kuşlara çıplak elle kesinlikle dokunulmaması gerektiği vurgulandı. Bununla birlikte bölge ölü kuşlardan çıkan sıvılarla kontamine olmuş (kirlenmiş) ise insan ve hayvanların bu alandan geçmesinin sağlık açısından sakıncalı olabileceği de vurgulanarak, vatandaşlar uyarıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu