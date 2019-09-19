Verimli arı sezonuna teşekkür için şükür duasına çıkan arıcılar, arıların saldırısına uğradı

19.09.2019 20:11

Van Arıcılar Birliği, önceki seneye kıyasla verimli bir sezon geçirdikleri gerekçesiyle şükür duasına çıktı. Ancak dua için toplanan arıcılar, arıların saldırısına uğradı.

Vanlı Arıcılar, arıcılık sezonu başlamadan önce verimsiz geçen önceki sezonu değerlendirmek üzere bir araya gelmişti. Van'ın Bahçesaray ilçesinde toplantı yapan arıcılar, mevsim şartlarının zamanında yaşanmamasını ve küresel ısınmayı olumsuz sonuçlara sebep olarak göstermişti. Aynı durumun yaşanmaması için toplanan arıcılar, haziran ayının başında sezonu açarken, 'bal' duasına çıkmıştı.

Arıların saldırısı, üzerinde arıcı kıyafeti bulunmayan İlçe Müftüsü Mustafa Kaya'nın dua okuduğu sırada başladı.

TELAŞLA ALANDAN UZAKLAŞTILAR

Telaşa kapılan protokol, toplanılan yerden yaklaşık 100 metre uzaklaştı. Tören, uzaklaşılan noktada sürdü. Duanın ardından katılanlara, kovanlardan bal çıkarılarak ikram edildi.

Şükür duasına Bahçesaray Kaymakamı Muhammet Öztabak, İlçe Müftüsü Mustafa Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Yıldız, İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Abdullah Başer, Van Tarım Müdürü İbrahim Görentaş, Arıcılar Derneği Başkanı Halil Tandoğan ve bazı arıcılar katıldı.