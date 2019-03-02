Venezuela Ordusunda Bulunan 600 Asker, Guaido'nun Saflarına Katıldı

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun arkasındaki ordu desteği zayıflıyor. Son günlerde taraf değiştirerek kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun tarafına geçen asker sayısının 600'e ulaştığı açıklandı.

GUAİDO, ORDUDAKİ ÇÖZÜLMEYİ MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Paraguay'a resmi ziyarette bulunan Guaido ordudaki bu çözülmeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Euronews'de yer alan habere göre, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo ile birlikte düzenlediği basın toplantısında muhalif lider, yaşanan son gelişmeleri demokrasiye geçiş sürecinin "net bir yansıması" olarak değerlendirdi.

NE OLMUŞTU?

Venezuela Meclis Başkanlığı görevini yürüten Juan Guaido geçen sene gerçekleşen seçimleri hile yapılması nedeniyle Nicolas Maduro'nun kazandığını ileri sürerek kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmişti. Bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok batılı ülke Guaido'yu Venezuela'nın resmi başkanı olarak kabul etmişti.