Kartal Belediyesi, Türkiye Yazarlar Sendikası, Cumhuriyet gazetesi, Kırmızı Kedi Yayınevi ve İstanbul Atatürk Lisesi Mezunları Vakfı tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Vedat Günyol Deneme Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Ödüller, 6 Mart Pazar günü saat 14.00'te Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törende sahiplerine verilecek.

Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde 6'ncı Vedat Günyol Deneme Ödül sonuçları, yürütme kurulu tarafından yapılan basın açıklaması ile duyuruldu. Kartal Belediyesi, Türkiye Yazarlar Sendikası, Cumhuriyet gazetesi, Kırmızı Kedi Yayınevi ve İstanbul Atatürk Lisesi Mezunları Vakfı'ndan jüri üyeleri ödül alan denemeleri tek tek açıkladı.

Vedat Günyol Deneme Ödülü Seçici Kurulu ise Adem Uçar, Adnan Özyalçıner, Aykut Küçükkaya, Celal Ülgen, Hüseyin Köse, Ömer Faruk, Rengin Cemiloğlu, Tahir Şilkan, Uğur Kõkden, Zeynep Oral isimlerinden oluştu.

AYDINLIK VE İYİMSER ÇİZGİYE KATKI

Kurul yaptığı açıklamada, etik-poetik duyarlığın aktuel politik sorunlarla ilişkili biçimde ortaya koyabilme cesareti gösterebildiği ve Vedal Günyol'un yazın ve düşünce geleneğinin aydınlık, iyimser çizgisine önemli katkılarda bulunduğu için 6'ncı Vedat Günyol Deneme Ödülü'ne 'Kanun Hükmünde Yalnızlıklar' başlıklı dosyasıyla Mazlum Çetinkaya'yı uygun gördüğinü dile getirdi.

Seçici kurulun; kitaplarla, yazarların sözleriyle yaşama yeni bir renk, yeni bir boyut kattığı, yazmanın insanı teklikten çokluğa, çığlıktan kahkahaya ulaştıracağının bilincini yalın bir dil, etkili bir anlatımla yansıttığı için Şafak Baba Pala'nın 'Devinimler' adlı yapıtına Vedat Günyol Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Ayrıca, şiire, şairlere, edebiyata, kitaplara, kitap fuarlarına, yaşamayan yazarlara dair yazdığı, dilin imkanlarını yokladığı, bakış açısını daraltıp derinleştirdiği eleştirel, sade ve etkileyici denemelerini topladığı 'Daraltılmış Yeni Baskı' kitabı ile Hakan Unutmaz'ı 6'ncı Vedat Günyol Genç Deneme Yazan Ödülü'ne layık gördü.

"MÜLKİYETİ REDDEDEN BİR YAZAR"

Vedat Günyol ve ödüllere ilişkin konuşan yazar Celal Ülgen, "Vedat Günyol, edebiyatımızda, yazı evrenimizde birçok açıdan ilkleri gerçekleştiren bir yazardır. Özellikle yaşadığı gibi düşünen düşündüğü gibi yaşayan bir kişi olması açısından örnek teşkil etmektedir. Yazarlarımızın içerisinde sosyalist olanlar çokça vardır ama bunların içerisinde mülkü reddeden hiçbir mülk sahibi olmayı kabul etmeyen tek yazar Vedat Günyol'dur. Bu nedenle onun bütün mülkü kitaplarıdır, düşünceleridir ve zamanıdır. Bu açıdan Vedat Günyol, mülkiyeti reddeden bir yazar olarak genç kuşaklara örnek olmalıdır. Günyol, 'köy enstitülerini bırak' dedikleri zaman hayır ben ücretsiz devam edeceğim diyerek devam eden bir kişidir" açıklamasını yaptı.

TÜRK EDEBİYATININ CUMHURBAŞKANI

Cemal Süreyya'nın Vedat Günyol'u 'Edebiyatçıların Cumhurbaşkanı' olarak tanımladığını da belirten Ülgen, "Kartal Belediyesi de bu anlamda senelerdir yazarımızın anısını yaşatma çalışmaları yapıyor. Yarışmalar düzenliyor. Günyol'un kitapları, bir masa ve dört sandalyesi ve yatacağı yerden başka bir şeyi yoktu. O bize çok önemli eserler kattı. Bu yüzden onu gençlere tanıtıp hatırasını yaşatmak için bu tür organizasyonlar bence çok önemli" dedi.

Ödüller, 6 Mart Pazar günü saat 14.00'te Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törende sahiplerine verilecek.