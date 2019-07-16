Veda paylaşımı yapan Özge Özpirinççi'yi hayranları yanlış anladı

Fox TV'nin büyük ilgiyle takip edilen dizisi Kadın'ın Bahar'ı Özge Özpirinçci'nin Instagram paylaşımı olay oldu. Veda mesajı yayınlanan Özpirinçci, Kadın dizisi hayranlarını kızdırdı.

TAKİPÇİLERİ YANLIŞ ANLADI

Kadın dizisiyle yıldızı daha çok parlayan başarılı oyuncu Özge Özpirinççi'nin, Biz Böyleyiz filmi için yaptığı veda paylaşımını, takipçileri yanlış anladı.

"HOŞÇAKAL EFSUN"

Biz Böyleyiz filmde herkesin büyük merakla beklediği filmde Efsun isimli bir karakteri oynayan Özge Özpirinçci, çekimler bittikten sonra instagram sayfasından karakterine "Hoşçakal Efsun... Paydos"diyerek veda etti.

DİZİDEN AYRILIYOR YORUMLARI YAPILDI

Özge Özpirinçi'nin yeni film çekimlerinin olduğunu bilmeyen takipçileri ise veda mesajını Kadın dizisinden ayrılıyor olarak yorumladı. 'Hoşçakal' yazan paylaşımını okuyan herkes Bahar karakterinin 3. sezonda olmayacağını düşündü.

USTA İSİMLER EŞLİK EDİYOR

Caner Özyurtlu'nun yönetmenliğinde çekilen Biz Böyleyiz filminde oynayan Özpirinçci'ye Berrak Tüzünataç, Boran Kuzum, Engin Öztürk, Şebnem Bozoklu, Hümeyra, Meriş Aral gibi isimler de eşlik ediyor.