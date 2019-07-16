Veda paylaşımı yapan Özge Özpirinççi'yi hayranları yanlış anladı
Kadın dizisinin başarılı oyuncusu Özge Özpirinççi, veda paylaşımı yapınca hayranları diziyi bıraktığını zannederek tepki gösterdi.
Fox TV'nin büyük ilgiyle takip edilen dizisi Kadın'ın Bahar'ı Özge Özpirinçci'nin Instagram paylaşımı olay oldu. Veda mesajı yayınlanan Özpirinçci, Kadın dizisi hayranlarını kızdırdı.
TAKİPÇİLERİ YANLIŞ ANLADI
Kadın dizisiyle yıldızı daha çok parlayan başarılı oyuncu Özge Özpirinççi'nin, Biz Böyleyiz filmi için yaptığı veda paylaşımını, takipçileri yanlış anladı.
"HOŞÇAKAL EFSUN"
Biz Böyleyiz filmde herkesin büyük merakla beklediği filmde Efsun isimli bir karakteri oynayan Özge Özpirinçci, çekimler bittikten sonra instagram sayfasından karakterine "Hoşçakal Efsun... Paydos"diyerek veda etti.
DİZİDEN AYRILIYOR YORUMLARI YAPILDI
Özge Özpirinçi'nin yeni film çekimlerinin olduğunu bilmeyen takipçileri ise veda mesajını Kadın dizisinden ayrılıyor olarak yorumladı. 'Hoşçakal' yazan paylaşımını okuyan herkes Bahar karakterinin 3. sezonda olmayacağını düşündü.
USTA İSİMLER EŞLİK EDİYOR
Caner Özyurtlu'nun yönetmenliğinde çekilen Biz Böyleyiz filminde oynayan Özpirinçci'ye Berrak Tüzünataç, Boran Kuzum, Engin Öztürk, Şebnem Bozoklu, Hümeyra, Meriş Aral gibi isimler de eşlik ediyor.
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Olurmu hiç Bahar karakteri Özge Özpirinçci ile bütünleşti başka birini onun yerine koyamayız lütfen ayrılmasın diziden çooooook seviyoruzzzzzzCevap Yaz Yayından Kaldır
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bıktık yorulduk zırlaya zırlayaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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OLMASIN ZATEN 2. SEZONU BAYDI BIRAKTIK İZLEMEYİCevap Yaz 10 4 Yayından Kaldır