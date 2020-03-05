Vatandaşa açık açık soruldu: Sizce İdlib'deki saldırıyı kim gerçekleştirdi?

05.03.2020 07:49 | Son Güncelleme: 05.03.2020 07:58

İdlib'de gerçekleştirilen hain saldırı sonucu 34 askerimiz şehit olmuştu. Acı olay sonrası "saldırıyı kimin yaptığı" tartışmaları gündeme sık sık geldi. Araştırma şirketi Areda Survey de konuya ilişkin saha araştırması yaparak, vatandaşlara "Sizce İdlib'te askerlerimizin şehit olduğu saldırıyı kim yaptı?" sorusunu yöneltti.

Araştırma şirketi Areda Survey, "İdlib Bahar Kalkanı Harekatı" başlıklı bir araştırma yaptı. 28 Şubat ile 3 Mart arasında gerçekleştirilen çalışmaya katılan 2 bin 544 kişiye 34 askerimizin şehit olduğu saldırıdan sınır kapılarının açılmasına kadar birçok soru soruldu.

SİZCE SALDIRIYI KİM GERÇEKLEŞTİRDİ?

Araştırmada, "Sizce İdlib'te askerlerimizin şehit olduğu saldırıyı kim yaptı?" sorusuna katılımcıların yüzde 56,7'si "Rejim güçleri ve Rusya'nın ortak saldırısıydı" derken yüzde 39,5'u "Rusya", yüzde 3,8'i de "rejim güçleri" cevabı verdi.

SALDIRIDA RUS UÇAĞI GÖREV ALDI MI?

Çalışmada yöneltilen, "Rusya'nın 'Hava saldırısında Rus uçağı görev almadı' açıklamasına inanıyor musunuz?" sorusuna vatandaşların yüzde 94,9'ü "Hayır", yüzde 5,2'si "Evet" dedi. "Sizce Türkiye, Suriye konusunda Rusya'ya güvenmeli midir?" sorusuna vatandaşların yüzde 95'i 'Hayır' şeklinde cevap verdi.

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