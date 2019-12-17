Varto'da görevden alınan HDP'lilere terör gözaltısı (2)
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Varto'da görevden alınan HDP'lilere terör gözaltısı (2)

BULANIK BELEDİYESİ BAŞKANI VE YARDIMCISINA DA GÖZALTIMuş'un HDP'li Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu ile yardımcısı Eylem Saruca, haklarındaki terör soruşturması kapsamında bu sabah evlerinde gözaltına alındılar.

17.12.2019 10:23 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:23
Varto'da görevden alınan HDP'lilere terör gözaltısı (2)

BELEDİYESİ BAŞKANI VE YARDIMCISINA DA GÖZALTI

Muş'un HDP'li Belediye Başkanı ile yardımcısı Eylem Saruca, haklarındaki terör soruşturması kapsamında bu sabah evlerinde gözaltına alındılar. Emniyete götürülen Adnan Topçu ve Eylem Saruca'nın işlemleri devam ediyor. Bulanık Belediyesi önünde gemiş güvenlik önlemi alırken, bina içerisindeki aramalar sürüyor.


Kaynak: DHA
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