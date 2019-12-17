Varto'da görevden alınan HDP'lilere terör gözaltısı
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Varto'da görevden alınan HDP'lilere terör gözaltısı

MUŞ'un Varto ilçesi Belediye Başkanı HDP'li Ülkü Karaaslan ile Başkan Yardımcısı Mahmut Yalçın, haklarındaki terör soruşturması kapsamında görevden alındıktan sonra gözaltına alındı.

17.12.2019 09:25 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:25
Varto'da görevden alınan HDP'lilere terör gözaltısı

MUŞ'un ilçesi Belediye Başkanı HDP'li ile Başkan Yardımcısı Mahmut Yalçın, haklarındaki terör soruşturması kapsamında görevden alındıktan sonra gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı, Varto Belediye Başkanı HDP'li Ülkü Karaaslan ile Başkan Yardımcısı Mahmut Yalçın'ı, haklarındaki terör soruşturmaları nedeniyle bugün sabah saatlerinde görevlerinden aldı. Polisler, soruşturma kapsamında Karaaslan ile Yalçın'ı bu sabah evlerinde gözaltına aldı. Emniyete götürülen Karaaslan ve Yalçın'ın işlemleri devam ederken, polis, Belediye binasında aramalar yaptı. Polis ekipleri belediye binasında geniş güvenlik önlemi aldı.


Kaynak: DHA
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