Varank: "Çok daha fazla girişimcimizin, bilim insanımızın birlik projelerinde yer almasının önünü açacağız"
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Varank: "Çok daha fazla girişimcimizin, bilim insanımızın birlik projelerinde yer almasının önünü açacağız"

15.03.2021 11:52 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:04

Rekabetçi Sektörler Programı Tanıtım Toplantısı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rekabetçi Sektörler Programı Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Rekabetçi Sektörler Programı Tanıtım Toplantısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rekabetçi Sektörler Programı Tanıtım Toplantısı'na katıldı. (3)

Varank: 'Çok daha fazla girişimcimizin, bilim insanımızın birlik projelerinde yer almasının önünü açacağız'
Varank: 'Çok daha fazla girişimcimizin, bilim insanımızın birlik projelerinde yer almasının önünü açacağız'
Varank: 'Çok daha fazla girişimcimizin, bilim insanımızın birlik projelerinde yer almasının önünü açacağız'
Varank: 'Çok daha fazla girişimcimizin, bilim insanımızın birlik projelerinde yer almasının önünü açacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı

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