Varank: "Çok daha fazla girişimcimizin, bilim insanımızın birlik projelerinde yer almasının önünü açacağız"
15.03.2021 11:52 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:04
Rekabetçi Sektörler Programı Tanıtım Toplantısı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rekabetçi Sektörler Programı Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
Rekabetçi Sektörler Programı Tanıtım Toplantısı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rekabetçi Sektörler Programı Tanıtım Toplantısı'na katıldı. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı