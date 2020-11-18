Son dakika haberleri | Vaniköy Camii imamının altınları bulundu
18.11.2020 17:24 | Son Güncelleme: 18.11.2020 17:29
Gelen son dakika haberine göre ÜSKÜDAR'da yanan tarihi Vaniköy Camii imamının yangın sonrası evinde bulamadığını iddia ettiği altınları bulundu.
ÜSKÜDAR'da yanan tarihi Vaniköy Camii imamının yangın sonrası evinde bulamadığını iddia ettiği altınları bulundu.
- İstanbul
Üsküdar Çengelköy'de 3 gün önce tarihi Vaniköy Camii yanmış, imam Mustafa Coşkun ziynet eşyalarını yangın sonrası evinde bulamadığını iddia etmişti. Polis ekipleriyle birlikte lojmanda uzun süre yapılan aramalarda Coşkun'un, kaybolduğu iddia edilen altınları bulundu.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı