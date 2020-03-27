VAN İlk koronavirüs vakasının ardından görüştüğü kişileri not alıyor İlk koronavirüs vakasının ardından görüştüğü kişileri not alıyorVAN'da, Bülent Menteşe, koronavirüs nedeniyle günlük tutmaya başladı.

İlk koronavirüs vakasının ardından görüştüğü kişileri not alıyor

VAN'da, Bülent Menteşe, koronavirüs nedeniyle günlük tutmaya başladı. Her gün evden çıkınca temas kurduğu kişileri tarih ve saatiyle birlikte not alan Menteşe, virüs nedeniyle bir enfekte olma durumunda bunun çok işe yarayacağını söyledi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde teknisyen olarak görev yapan Bülent Menteşe, koronavirüs için önlemlerini alıyor. Özellikle işe gelirken ve eve dönerken tüm hijyen kurallarına dikkat ettiğini belirten Menteşe, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından da günlük tutmaya başladığını söyledi. Sabah evden çıktıktan sonra, görüştüğü kim varsa tarih ve saatiyle birlikte not alan Menteşe, herhangi bir enfekte olma durumu karşısında karantina için büyük önem taşıyacağını söyledi. BAKAN İLK VAKAYI AÇIKLADIKTAN SONRA BAŞLADIM

Bülent Menteşe, "Günlük tutmaya şöyle başladım. Sağlık Bakanımız ilk enfekte haberini verirken 11 Mart'ta, 'Virüs bulaşan hastamızın geçmişe dönük olarak gittiği yerleri, iletişim kurduğu insanları araştırıyoruz' dedi. Ben de bu bilgiler ışığında günlük tutmaya başladım. Gündelik hayatımda gittiğim yerleri yazıyorum. 2 metre alanımdaki insanları not alıyorum. Şu anda sizinle röportaj yaptığım için sizi de yazacağım. Bunları Allah korusun bir enfekte olma durumunda günlüğe bakarak sizinle iletişim halinde olmaları hayati olur. Böylelikle daha tedbirli ve virüsün yayılmaması anlamında güzel bir tedbir olarak düşündüm. Umarım bugünleri atlatırız ve bunlarda birer anı olarak kalır" diye konuştu.

Kaynak: DHA