: Van'daki felakette ekipler çığ altındakilere uzun çubuklarla ulaşmaya çalışıyor

05.02.2020 16:07 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:40

Van'ın Bahçesaray ilçesinde iki günde iki defa çığ faciası yaşandı. 5 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı ilk çığ faciasında kar altında kalan 2 kişiyi kurtarmak isteyen ekiplerin üzerine de çığ düştü. İkinci faciada ise 8 jandarma görevlisi, 3 güvenlik korucusu, 3 itfaiye eri ve 12 sivilin şehit olduğu açıklandı. Toplamdaki ölü sayısı 26'ya yükseldi.

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan 30 kişiye ulaşıldığını, diğerlerinin kurtarılması için de çalışmaların devam ettiğini bildirdi. 30 kişinin kurtarıldığı anlarda çekilen bir video güne damga vurdu.

İĞNE İLE KUYU KAZIYORLAR

Bölgede çığ altında kalanları arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kar kütlelerinin altında kalanları ellerine aldıkları uzun sopalarla arayan ekipler, adeta iğne ile kuyu kazıyor. O anlarda çekilen görüntüler ise olayın vahametini gözler önüne seriyor.

ÜÇÜNCÜ ÇIĞ UYARISI YAPILDI

Öte yandan yetkililer tarafından, Van'ın Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 26 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesinde üçüncü çığ uyarısı yapıldı.

İKİNCİ ÇIĞ FACİASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ikinci çığ faciasında 11 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Bakan Soylu, "8 jandarma ve 3 korucumuzu kaybettik" dedi.

Soylu'nun hemen ardından açıklama yapan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 8'i jandarma, 3'ü güvenlik korucusu, 3'ü itfaiye eri, 12 sivil vatandaş olmak üzere 26 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

AFAD: 26 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

AFAD'tan yapılan açıklamada, "Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığda aralarında güvenlik görevlilerimizin de bulunduğu toplam 26 kişi hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı.

9 VATANDAŞIN DURUMU AĞIR

Öte yandan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "9 vatandaşın durumu ağır, hastanelere sevk edildi. Çığ altında kaç kişinin kaldığına yönelik net bir bilgi yok" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 30 KİŞİYE ULAŞILDI

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan 30 kişiye ulaşıldığını, diğerlerinin kurtarılması için de çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Bakanlığın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kayıp olan 2 vatandaşın arama kurtarma çalışmalarına bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 01.00 sularında ara verildi. Arama kurtarma çalışmaları uzman personelin görüşü alınarak bugün saat 07.00 sıralarında tekrar başladı. Devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında bölgede tekrar bir çığ düşmesi olayı yaşandı. Bu olayda şu ana kadar 30 kişiye ulaşılırken, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Olayın ardından bölgeye Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Siirt, Erzurum ve Ankara illerinden JAK dahil arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma faaliyetlerini koordine ettiği sırada çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürünün yerine Muş İl AFAD Müdürü bölgeye gönderildi. Diğer iller teyakkuza geçirilip arama kurtarma çalışmaları için hazır bekletiliyor. Ayrıca Ankara'dan yürütülen çalışmaları sevk etmek için AFAD Müdahale Daire Başkanı da bölgeye sevk edildi."

AFAD İL MÜDÜRÜ YARALI OLARAK KURTARILDI

İçişleri Bakanlığı yaptığı bir diğer açıklamada, Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar'ın da çığ altında kaldığını duyurdu. Uçar, kısa süre sonra kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?

Van Bahçesaray'da seyir halindeki bir minibüsün üzerine çığ düşmesi sonucu yaşanan felakette, 5 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Çığ altında kaldığı düşünülen 2 vatandaşımızın ise arama kurtarma çalışmaları devam etmekteydi.

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