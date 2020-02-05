: Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!

05.02.2020 17:32 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:38

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken ikinci defa çığ düştü. İkinci çığ faciasında 33 kişi yaşamını yitirdi. İki günde meydana gelen iki faciada ölü sayısı toplamda 38'e yükseldi.

ÇIĞ FACİASI ÜNLÜ İSİMLERİ YASA BOĞDU

Facianın ardından aralarında Hadise, Engin Altan Düzyatan, Hayko Cepkin ve Doğa Rutkay'ın olduğu çok sayıda ünlü isim yaptığı paylaşımlarla üzüntülerini ifade ettiler.

İşte ünlü isimlerin çığ faciasıyla ilgili yaptığı paylaşımlar:

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