Van'da kayyum olarak atanan vali, belediye meclisini feshetti

21.08.2019 15:08

Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın yerine atanan Vali Mehmet Emin Bilmez, meclis üyelerine gönderdiği yazıyla belediye meclisinin feshedildiğini duyurdu. Kayyum'ın devre dışı bıraktığı belediye meclisinin görevlerini belediye encümeni yürütecek.

Bilmez'in gönderdiği yazıda, şu ifadeler yer aldı:

İçişleri Bakanlığı'nın 19/08/2019 tarih ve 14291 sayılı onayı ile İlimiz, Büyükşehir Belediye Başkanı görevden uzaklaştırılmış ve 5393 sayılı kanunun 45'inci ve 46'ıncı maddeleri gereği Bakanlık Makamı'nın 19/08/2019 tarih ve 14293 sayılı onayı ile İl Valisi; Mehmet Emin Bilmez, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. 5393 sayılı Kanunun 45. maddesinin 2'inci fıkrası gereğince bundan böyle Belediye Meclisinin görev ve yetkileri Belediye Encümeni tarafından yürütülecektir. Bu nedenle 19/08/2019-23/08/2019 tarihleri arasında yapılacağı ilan edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerinin katılacağı toplantının yapılmayacağı bilgilerinize.

71 üyeden oluşan Van Büyükşehir Belediye Meclisi, HDP'den 44, AK Parti'den ise 27 üye ile temsil ediliyordu.