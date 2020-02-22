: Son dakika: Van'da İran'dan gelen yüksek ateşli 3 koronavirüs şüphelisi tedavi altına alındı

22.02.2020 23:04 | Son Güncelleme: 22.02.2020 23:15

Van'da İran'dan giriş yapan 3 Türk vatandaşı, yüksek ateş görülmesi sebebiyle şüpheli olarak hastanede tedavi altına alındı. 3 Türk vatandaşında koronavirüs ile alakalı araştırma başlatıldığı öğrenildi. Hakkari'de ateşi yükselen bir çocuk ile annesi de Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Yetkililer 5 kişinin tedavi altında tutulduğunu doğruladı.

İRAN'DAN GEÇEN 3 KİŞİ GÖZLEM ALTINA ALINDI

İran'da koronavirüs vakası ve can kaybı yaşanmasının ardından Van'da teyakkuz durumuna geçildi. Bugün öğle saatlerinde, Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan İran'dan Türkiye'ye giriş yapan 3 Türk vatandaşında yüksek ateş görülmesi nedeniyle şahıslar tedbir amaçlı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirilerek intaniye bölümünde tedavi altına alındı. 3 Türk vatandaşında koronavirüs ile alakalı araştırma başlatıldığı öğrenildi.

HAKKARİ'DEN GELEN ANNE VE ÇOCUĞU DA GÖZLEM ALTINDA

Öte yandan Hakkari'de bir anne ile çocuğunda yüksek ateş olması nedeniyle bölge hastanesine sevk edildikleri öğrenildi. Annenin sağlık durumunun düzeldiği, ancak yüksek ateşi devam eden çocuğun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

KORONAVİRÜSLE İLGİLİ KONUŞMAK İÇİN ERKEN

Valilik yetkilileri, tedbir maksatlı bölge hastanesinde yüksek ateşli 5 kişinin tedavi altında tutulduğunu doğruladı. Ancak herhangi bir virüs tespiti ile alakalı konuşmanın erken olduğunu bildirdi. Bu arada İran ile irtibatlı sınır kapılarının hepsinde yarından itibaren ateş ölçer sistemin devreye alınacağı kaydedildi.

HASTANE ÇALIŞANLARI UYARILDI

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışanların da lüzumsuz dedikodulara ve spekülasyonlara sebebiyet vermemek için ikaz edildikleri öğrenildi. Bölgedeki hastanelerde herhangi bir karantina kararı alınmazken, çalışan personelin daha hassas olmaları tavsiye edildi.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı sözcüsü, ülkede 10 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini ve bu kişilerden birinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, hızla yayılmaya devam ediyor. İran Sağlık Bakanlığı sözcüsü, ülkede 10 vakanın daha görüldüğünü ve bu kişilerden 1'inin hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylelikle, İran'da virüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükselmiş oldu. Sözcü, toplam vaka sayısını ise 28 olarak duyurdu.

Kaynak: İHA

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