Van'da göçmen kaçakçılığı yapan organizatör tutuklandı - Haberler
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Van'da göçmen kaçakçılığı yapan organizatör tutuklandı

İhlas Haber Ajansı, Muhammed Onur Yavrutürk - Yerel
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Van'da göçmen kaçakçılığı yapan organizatör tutuklandıVAN Van'ın Muradiye ilçesinde göçmen kaçakçılığı yapan organizatör tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Van'da göçmen kaçakçılığı yapan organizatör tutuklandı

VAN Van'ın Muradiye ilçesinde göçmen kaçakçılığı yapan organizatör tutuklandı.

Adaklı Mahallesi'nde devriye faaliyeti yürütün Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulmak istenilen B.E. isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı Ford transit marka minibüs, yapılan takip sonucu yolun buzlu olması sebebiyle kontrolden çıkarak kara saplanmıştı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 56 düzensiz göçmen yakalanırken, gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen B.E. ise Muradiye Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Erciş A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Van'da göçmen kaçakçılığı yapan organizatör tutuklandı

Van'da göçmen kaçakçılığı yapan organizatör tutuklandı

Van'da göçmen kaçakçılığı yapan organizatör tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Onur Yavrutürk - Yerel

Jandarma, Hisarcık, Muradiye, Van, 3. Sayfa, Yerel, Haberler

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