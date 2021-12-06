Son dakika haberleri: Van'da deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Van'da deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

TUŞBA, VAN (İHA) - Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) tarafından yapılan açıklamada, saat 00.46'da Tuşba ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin 7.62 kilometre derinlikte gerçekleştiği ifade edilirken, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez sosyal medya hesabında depremde herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını açıkladı.

Öte yandan, Erciş ilçesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde de raflardaki eşyaların yere düşmesi depremin şiddetini gözler önüne serdi.

(Murat Kalkan/ İHA)

Son dakika haberleri: Van'da deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

Son dakika haberleri: Van'da deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

Son dakika haberleri: Van'da deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İstanbul'da vatandaşları endişelendiren koku deprem habercisi mi? Prof. Dr. Naci Görür'den yanıt geldi

İstanbul'da vatandaşları endişelendiren koku deprem habercisi mi? Prof. Dr. Naci Görür'den yanıt geldi

 Son dakika gündem: 4,9 büyüklüğünde deprem - Deprem anı markettin güvenlik kameralarına yansıdığı anlar

Son dakika gündem: 4,9 büyüklüğünde deprem - Deprem anı markettin güvenlik kameralarına yansıdığı anlar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title