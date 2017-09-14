Van Bilişimciler Derneğinden Abb'ye Ziyaret

Van Bilişimciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Berge, Anadolu Basın Birliği (ABB) Van Şube Başkanlığını ziyaret etti.



Van Bilişimciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Berge, başkan yardımcısı Salih Orhan ile birlikte ABB Van Şube Başkanı Ayhan Yazlık'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında derneğin çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Başkan Berge, yürüttükleri projelerden de bahsetti. Konuşmalarında 'Sevdamız Van, işimiz bilişim' sloganıyla yola çıktıklarını ifade eden Berge, kendilerini en iyi şekilde ağırlayan Başkan Yazlık ve yönetimine teşekkür etti.



ABB Van Şube Başkanı Ayhan Yazlık ise, ziyaretlerinden ötürü Başkan Berge ve yönetimine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. - VAN