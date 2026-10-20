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Ağrı'da Betül Bozkurt, hafızlık öğrencileriyle buluştu

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Ağrı'da Betül Bozkurt, hafızlık öğrencileriyle buluştu
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Ağrı Valisi Önder Bozkurt'un eşi Betül Bozkurt, KADEM Ağrı İl Temsilcisi Özlem Çeçen ile birlikte Şehit Uzman Çavuş Tuncer Doğan İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek kız hafızlık sınıfı öğrencileriyle bir araya geldi.

Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt'un eşi Betül Bozkurt, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Ağrı İl Temsilcisi Özlem Çeçen ile birlikte Şehit Uzman Çavuş Tuncer Doğan İmam Hatip Ortaokuluna ziyarette bulundu.

Ziyaret kapsamında kız hafızlık sınıfındaki öğrencilerle bir araya gelen Bozkurt, öğrencilerle sohbet ederek eğitim süreçleri, hafızlık çalışmaları ve okul yaşamları hakkında bilgi aldı.

Öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyen Bozkurt, akademik eğitimin yanı sıra manevi gelişimi destekleyen çalışmaların önemine dikkat çekti.

Ziyaret, öğrencilerle gerçekleştirilen sohbetin ardından sona erdi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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