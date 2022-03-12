VALİ YILMAZ STOKÇULUĞA, FIRSATÇILIĞA İZİN VERMEYECEĞİZ

OSMANİYE (DHA) - OSMANİYE Valisi Erdinç Yılmaz, yağ stokçuluğu ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı, kentte faaliyet gösteren marketlerde denetim yaptı. Vali Yılmaz, Stokçuluğa, fahiş fiyat uygulamalarına, haksız kazanca, fırsatçılığa İlimizde asla izin vermeyeceğiz dedi.

Vali Yılmaz'ın denetimlerinde Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, Ticaret İl Müdürü Ayhan Bozok da yer aldı. Vali Yılmaz, denetimlerde, marketlerin reyonlarındaki yağ ürünlerinin fiyatını ve stok durumunu inceledi. Denetimlerinin ardından konuşan Vali Erdinç Yılmaz, Marketleri ziyaretlerimiz, denetim ve kontrollerimiz devam ediyor. Osmaniye genelinde bu denetimlerimiz sürüyor. Denetimlerimiz esnasında depoda olup rafta olmadığı gibi bir durumla şu ana kadar karşılaşmadık. Bu hassasiyetlerinden dolayı esnaflarımıza çok teşekkür ediyorum. Denetimlerimizi sürekli ve en etkili sonuçları alacak şekilde devam ettireceğiz. Stokçuluğa, fahiş fiyat uygulamalarına, haksız kazanca, fırsatçılığa İlimizde asla izin vermeyeceğiz. Denetimlerimizi etkin bir şekilde sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın haklarını koruma hususunda gerekli özeni göstermeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki Osmaniyeli esnaflarımız da bu hassasiyetlerini sürdüreceklerdir. Olumsuz bir durumla inşallah karşılaşmayız diye konuştu.