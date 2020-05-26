Vali Ünlü, Mehmetçiğin bayramını kutladı
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Vali Ünlü, Mehmetçiğin bayramını kutladı

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Enver Ünlü, görev başında olan güvenlik güçlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Vali Ünlü, Mehmetçiğin bayramını kutladı
26.05.2020 22:02 | Son Güncelleme: 26.05.2020 22:05

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Enver Ünlü, görev başında olan güvenlik güçlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Enver Ünlü, Iğdır-Ağrı karayolundaki Suveren Jandarma Kontrol noktası, Korhan Jandarma Karakol Komutanlığı ve Iğdır Merkez Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Burada askerlerin bayramını kutlayan Ünlü, askerlerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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