Vali Ünlü, Mehmetçiğin bayramını kutladı
Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Enver Ünlü, görev başında olan güvenlik güçlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
26.05.2020 22:02 | Son Güncelleme: 26.05.2020 22:05
Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Enver Ünlü, görev başında olan güvenlik güçlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Enver Ünlü, Iğdır-Ağrı karayolundaki Suveren Jandarma Kontrol noktası, Korhan Jandarma Karakol Komutanlığı ve Iğdır Merkez Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Burada askerlerin bayramını kutlayan Ünlü, askerlerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. - IĞDIR
Kaynak: İHA