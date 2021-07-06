Vali Çuhadar, 2 adet kurban bağışladı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" kampanyasına destek olmak amacıyla TDV'ye biri yurtiçi diğeri yurt dışı olmak üzere 2 adet kurban bağışı yaptı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" kampanyasına destek olmak amacıyla TDV'ye biri yurtiçi diğeri yurt dışı olmak üzere 2 adet kurban bağışı yaptı.

Vali Mahmut Çuhadar'ı makamında ziyaret eden İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Türkiye Diyanet Vakfı'nın ülke genelinde başlatmış olduğu vekaletle kurban bağışı kampanyasına ilişkin bilgi verdi.

Vali Çuhadar, Türkiye Diyanet Vakfına vekaletle kurban bağışında bulunarak, bağış makbuzunu İl Müftüsü Mehmet Taşçı'dan aldı.

Kurban Bayramının yardımlaşmanın, sevginin ve hoşgörünün ön plana çıktığı bir gün olduğunu belirten Vali Mahmut Çuhadar, "Diyanet İşleri Başkanlığımız Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla her yıl 'Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş' kampanyası düzenleyerek ihtiyacı olan insanlara kurban dağıtımı konusunda önemli bir çalışmayı gerçekleştirip İslam'ın kardeşliğini yüreklere taşımaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığımız gerek yurt içi gerekse de yurt dışında kurbanlarını bağışlamak isteyen vatandaşlarımızın bağışlarını alıyor. Tüm vatandaşlarımızı Türkiye Diyanet Vakfına bağış yapmaları konusunda davette bulunuyor, tüm İslam aleminin Kurban Bayramını şimdiden tebrik ediyorum" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı