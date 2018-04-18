Vali Balkanlıoğlu Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Vali İrfan Balkanlıoğlu, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Baş'ın ailesini ziyaret etti.

Ziyarette şehidin babası Polat Baş'a taziye ziyaretinde bulunan Balkanlıoğlu, "Rabbim tüm şehitlerimize şefaatiyle muamele eylesin. Milletimizin başı sağolsun." dedi. Balkanlıoğlu, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirterek, aileye, her konuda istek ve taleplerine hazır olduklarını, yalnız olmadıklarını söyledi.

Ziyarette Balkanlıoğlu'na, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mustafa Cüneyt Arıkan, Karasu Kaymakamı Aziz Mercan, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mutlu Işıksu eşlik etti.