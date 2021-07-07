Vali Ali Hamza Pehlivan, Ziyaretine Gelen Ford Dönüşüm Otomotiv Şirket Sahipleri ile Görüştü
Valimiz Ali Hamza Pehlivan, ziyaretine gelen Cizre İlçemizde bulunan Ford Dönüşüm Otomotiv şirket sahipleri Şükrü Sökmen, Serhat Sökmen ve Soner Sökmen ile görüştü.
Valimiz Ali Hamza Pehlivan, ziyaretine gelen Cizre İlçemizde bulunan Ford Dönüşüm Otomotiv şirket sahipleri Şükrü Sökmen, Serhat Sökmen ve Soner Sökmen ile görüştü.
Valilik makamında yapılan görüşmede çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: Habermetre