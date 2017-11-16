Vali Ali Hamza Pehlivan, Doğal Taş Fabrikası Teknik Destek Ofisini Ziyaret Etti

Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş ile birlikte Doğal Taş Sektöründe Bilgi ve Teknolojiye Dayalı Üretim Modeli Projesi Teknik Destek Ofisi'ni ziyaret etti.



Proje Teknik Ekip Takım Lideri Alberto Gomez, Proje Uzmanı Nelson Almeida, Rekabetçilik Uzmanı Arda Mutlu ve İnsan Kaynakları Uzmanı Ufuk Evren ile doğal taş sektörü ve fabrika ile ilgili çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulunan Vali Pehlivan ve Başkan Memiş ekip üyelerine projeye yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.



Teknik Ekip üyeleri de nazik ziyaretlerinden ötürü Vali Pehlivan ve Başkan Memiş'e teşekkürlerini sundu. - BAYBURT