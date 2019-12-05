05.12.2019 11:13 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:23

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, geçtiğimiz günlerde vefat eden sahte peygamber İskender Evrenesoğlu'nun cenaze namazının kılınmasına tepki göstererek, "Peygamberim diyenin cenaze namazına 3 bin kişi katılıyorsa Allah'ım diyenin 30 bin kişi katılabilir. Onun gömüldüğü mezardan kaçmak lazım. Mümkünse oraya adam gömmemek lazım" dedi.



İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam'ın tweetlerini eleştirerek, "Mustafa Öztürk'ü methettiği tweeti var. 'Mustafa Öztürk'ün maruz kaldığı muamele yeni Türkiye'nin ulaştığı noktadır. Bunun yapanları kınıyorum' diyor. Biz kimsenin namazını, abdestini sorgulayamayız. İnsanların kalpleri, amelleri Allah ile arasındadır. Mustafa Öztürk 'Kur'an-ı Kerim'in lafzı Allah'tan değildir' diyor. 'Peygambere geliyor, peygamber onu lafız kalıbına döküyor' diyor. Buna Diyanet bile reddiye yapmak zorunda kaldı. Şimdi bu Mustafa Öztürk'ü savunuyor. Bir yerde program yapacakmış o programı engellenmiş. ya vahiyi inkar eden Kur'an-ı Kerim ile alay eden adama müslüman mı diyeceğiz. Biz sokaktaki adamın müslümanlığını tabii ki sorgulayamayız. Kılığına kıyafetine bakmayız. Ama aleni beyanı varsa Kur'an-ı Kerim ile alay ediyor, müslümanlığın aleyhine işler konuşuyor. Bu adamı destekliyor. Bunlar 'konuşmalı' diyor. Bunlar nasıl konuşur sen bunları nasıl desteklersin. Bunu konuşmasını bir müslüman destekleyebilir mi?" dedi.



Cihangir İslam'ın Sezgin Tanrıkulu'nu methettiğini belirten Ünlü, " 'İyi bir insan, insan hakları savunucusu, mazlumun dostu, zalimlere karşı dik duran hakkıyla vekillik yapan kadim bir dosttur' diyor. Senin 40 senelik dostun olabilir. Ama söz konusu vatan, millet olunca sen de milletvekili olunca sen de bu millettin vekilisin. Saadet potansiyelinden buraya oy verildi. Sana millet rey veriyor. Hacı-hoca, sakallı, vatanına bağlı, teröre karşı muhterem müslüman kardeşlerimiz milli görüşçüler sana rey vermiş. Sezgin Tanrıkulu'nu methettiği kadar bir müslümanı methettiğini ben duymadım. Sen bu adamı methediyorsun bu adam terörist cenazelerine katılıyor. Bizim cemaatlerimiz bu adama rey veriyorsa, bu da din ile alay eden teröristti destekleyen adamlara çok iyidir diyorsa benim burada konuşma hakkım doğuyor. İnsanları dini konuda uyarıyorum. Bu da dini bir konudur. Bizim bir çizgimiz var. Biziz çizgimiz Saadet'te karşı, CHP'ye karşı, AK Parti'ye karşı değil. Bizim çizgimiz vatan, millet, milli çizgiye karşı duranlara karşı bir de ehlisünnet itikadına karşı muhalif olanlara karşı" şeklinde konuştu.



Sahte peygamber İskender Evrenesoğlu'nun cenaze namazının kılınmasına da tepki gösteren Ünlü, "Peygamberim diyenin cenaze namazına 3 bin kişi katılıyorsa, Allah'ım diyenin 30 bin kişi filan katılabilir. Evrenesoğlu'nun ruh hali bozuk olabilir, psikoloji bozuk olabilir, adam cinlenmiş olabilir. Vahiy geliyor iddiası adamı şirke düşürür, kafir eder. Resulullah (SAV) Resullerin sonuncusu değildir' demek insanı kafir eder. Hal böyle olunca bu kendi ameliyle Allah'a gitti. 3 bin kişi cenaze namazına nasıl katılabilir. Ben peygamberim diyen bir insanın cenaze namazı kılınır mı? Ben Resulum bana vahiy geliyor. Ben mehdiyim Allah'ın adına yemin ettirme durumu olan bir adamın cenaze namazı kılınmaz. Mezar almaya çalışıyorlar şefaatini dilemek için. Onun gömüldüğü mezardan kaçmak lazım. Mümkünse oraya adam gömmemek lazım. Belediye doğru bir hareket yapmış. Mezar alımını engellemiş. Zaten Amerika'da yaşayıp da buraya getirilmesi de ayrı bir proje" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA