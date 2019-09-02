Manisa'da üzüm işçilerini taşıyan midibüs devrildi! 17 yaralı var

02.09.2019 09:13

Manisa Kula'da, üzüm işçilerini Alaşehir'e götürmek üzere yola çıkan midibüs, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 17 kişi yaralandı. Yaralılardan 14'ü Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 3'ü de özel hastaneye götürüldü.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 14'ü Alaşehir Devlet Hastanesi'ne, 3'ü de özel hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

"PENCEREDEN ÇIKTIK"

Midibüsteki işçilerden Mehmet Ağar, "Rampa aşağı iniyorduk. Şoför vites düşürmeye çalıştı; ama herhalde düşüremedi. Öküz Tepesi'nden şarampole uçtuk. Birçoğumuz pencereden çıktık" dedi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA