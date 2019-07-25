Uzmanından tavsiye: Ezber bozan tercih yapın

Üniversite tercihi yapacak adaylara tavsiyelerde bulunan eğitim uzmanı Servet Gülsün Şirin, "Öğrenciler puana ve sıraya göre değil, istek sıralamasına göre tercih yaparak, ezber bozmalılar" dedi.

İki milyondan fazla üniversite adayı ve aileleri tercih için üniversite arayışına başladı. 29 Temmuz'a kadar devam edecek tercihler için sayılı gün kaldı. İstanbul Okan Üniversitesi'nde aday öğrencilere yönelik gerçekleştirilen 'Büyük Buluşma'da öğrenciler ve ailelerine uzman desteği verildi. Üniversitenin Aday İlişkileri Müdürü ve Eğitim Uzmanı Servet Gülsün Şirin, öğrencilerin aklındaki sorulara cevap bulmadan tercih yapmaması gerektiğini söyledi.

İstanbul Okan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güner Gürsoy ise, genç işsizlik oranının yüzde 25'lere uzandığını hatırlatarak, iş yaşamına yakın duruş sergileyen üniversiteleri seçmelerini belirtti.

ASLA TEK TERCİH YAPMAYIN

Adayların aklında, 'Hangi bölümü seçmeliyim? Bölüm mü seçmeliyim yoksa üniversite mi seçmeliyim? Puana göre mi sıralama yapmalıyım? Yoksa sıralamaya göre mi tercih yapmalıyım?' gibi birçok sorunun olduğuna dikkat çeken eğitim uzmanı Servet Gülsün Şirin, öğrencilerin asla tek tercih yapmaması gerektiğini vurguladı.

Şirin, "Öğrenciler ezber bozan tercih yapsınlar. Puana ve sıraya göre değil, istek sıralamalarına baksınlar. Önce isteklerinden oluşan bir liste hazırlasınlar ve sonra puanları sıralamayı referans alsınlar. Geçen yıla göre daha geniş aralıkta tercih yapabilirler. Sıralamalar geçen yıldan farklı geldi. Buna bağlı olarak genç arkadaşlarımız sıralama yaparken mutlaka sıralamaya baksınlar. Kılavuza baksınlar ve kılavuzdaki sıralamalarla karşılaştırsınlar. Geniş bir yelpazeden tercih yapsınlar ki şanslarını kaybetmesinler. 24 tercih hakları var hepsini doldurmak zorunda değiller ama asla tek tercih yapmasınlar ve sınırlı sayıda tercih yapmasınlar mutlaka alternatif planları olsun" dedi.

"GELECEĞİN MESLEĞİ YOK, İNSANI VAR"

Öğrencilerin meslek seçiminin, bir nevi hayat seçimi olduğuna vurgu yapan Şirin, meslek seçiminde öğrencilere ipuçları verdi.

Şirin, "Bölüm seçerken gerçekleştirecekleri mesleğin gündelik hayatına baksınlar. Bir günde o meslekte neler yapılıyor? O mesleğin gündelik hayatını önümüzdeki 40 yıl boyunca her gün yaşamak istiyor muyum diye?' sorsunlar. Bu sorunun cevabı 'evet' ise bu mesleği yapmalılar ama 'kesinlikle hayır' ise o meslekten hemen uzaklaşsınlar. Geleceğin mesleklerine çok takılmasınlar. Geleceğin mesleği yok, geleceğin insanı var. Çok dilli, çok kültürlü, empati kurma becerisi kuvvetli, iletişim teknolojilerine hakim geleceğin insanı olmalılar. Bunun için de gerçek bir üniversiteyi bulmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

AİLELER ÇOCUKLARIN KENDİ HİKAYELERİNİ YAZMALARINA İZİN VERSİN

Tercih süresinde en az adaylar kadar aileler de heyecanlı. Adayların tercih döneminde aileleri tarafından desteklenmesi gerektiğini belirten Şirin, "Aileler kendi yarım kalmış hikayelerini gençlerin tamamlanmasına istemesinler. Bu hikaye çocuklarımızın. Kalemi de kitabı da defteri de çocuğun eline versinler. Lütfen gelip biz bunu istiyoruz diye söze başlamasınlar. Ailelerin istedikleri değil gençlerin istedikleri önemli. Onlara fikir versinler, yönlendirsinler, okulları gezdirsinler, hocalara götürsünler, herkesle tanıştırsınlar, ama lütfen çocukların kendi hikayelerini yazmasına müsaade etsinler" diye konuştu.

SEKTÖRÜN MEZUNLARDAN BEKLENTİLERİNİ KARŞILIYORUZ

Türkiye'de genç işsizlik oranının yüzde 23.2'lerde olduğunu hatırlatan İstanbul Okan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güner Gürsoy, üniversite olarak iş yaşamına yakın olduklarına dikkat çekti.

Öğrencinin sadece eğitimdeki başarısını değil, kariyer yaşamındaki başarısını da önemsediklerini vurgulayan Prof. Dr. Gürsoy, "Üniversitede uyguladığımız tüm akademik müfredatları biz sektör paydaşlarımızla birlikte geliştiriyoruz. Öğrencimizin mezun olduğunda hangi yetkinliklere sahip olması gerektiğini belirleyip o yetkinliklerden geriye dönüş alarak müfredat oluşturuyoruz. Akademik eğitimlerinin yanında sektör tecrübesi olan hocalarımızı da akademik kadromuz içerisinde tutuyoruz. Yeni mezunlarımız sektör tarafından şöyle algılanıyor: "Bunlar bize uygun değil, bizim arzu ettiğimiz yetkinliğe sahip değil. Üniversitelerdeki öğrencilerde ne yazık ki tecrübe yok." Biz ikisini de çözdük. Sektörün beklentileri doğrultusundaki yetkinlikleri üniversitede veriyoruz" ifadelerini kullandı.

GİRİŞİMCİLİK DERSİ ZORUNLU

Bölümü fark etmeksizin üniversitede her öğrencinin geleceğine katkı sunmak için zorunlu Girişimcilik Dersi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Gürsoy, şöyle konuştu:

"Bu derse alanında kendini ispatlamış iş insanlarımızı getiriyoruz. Rol model olmaları konusunda gençleri yönlendiriyorlar. Üniversiteler arası istihdam anketinde üniversitemizi de en hızlı işe yerleştiren 13'üncü, en yüksek maaşla işe yerleştiren üniversite sıralamasında da 16'ncı seviyeye ulaştırdık. Bu bizim için gurur verici ve bütün çabalarımızın başarıya ulaştığını göstermesi açısından da mutluluk verici."

Üniversite adaylarına tercih desteği 29 Temmuz'a kadar devam edecek.

Kaynak: DHA