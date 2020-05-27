"Çilekten böcek çıkar mı?" tartışmaları sürerken uzman isimden ürküten bir uyarı geldi
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"Çilekten böcek çıkar mı?" tartışmaları sürerken uzman isimden ürküten bir uyarı geldi

Kkonuk olduğu programda "Tuzlu suda bekletildikten sonra çilekten gerçekten böcek çıkar mı?" sorusunun yöneltildiği Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, hibrit tohumların milliliğine vurgu yaparak "Öyle domatesler var ki içi kurtçuk dolu. Yurt dışından gelen hibrite güvenemem" dedi.

27.05.2020 09:54 | Son Güncelleme: 27.05.2020 10:36

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Her Açıdan' programına konuk olan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, sosyal medyaya bomba gibi düşen "Tuzlu suda bekletildikten sonra çilekten gerçekten böcek çıkar mı?" sorusuna canlı yayında yanıt verdi.

MİLLİ HİBRİT VURGUSU YAPTI

Çileklerin tohumlarının ithal edildiğini belirten Saraçoğlu, "Hibrit tohumlar yapılırken laboratuvarlarda genlerine bakmak gerekiyor. Bunları hemen ektik, biçtik deyip piyasaya çıkartamazsınız. Öyle domatesler var ki içi kurtçuk dolu. Ben hibrite karşı değilim. Hibrit, kendi milli kaynaklarımızdan yapıldığı zaman güvenirim. Yurt dışından gelen hibrite güvenemem" şeklinde konuştu.

'Çilekten böcek çıkar mı?' tartışmaları sürerken uzman isimden ürküten bir uyarı geldi
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