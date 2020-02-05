Uzman isim, canlı yayında çığ felaketinin yaşandığı bölgedeki ihmali anlattı
Doçent Doktor Yıldırım Güngör, Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde büyük bir hata yapıldığını belirterek "Orası rüzgar altı bir yamaç. Sürekli kar topluyor. Bölgeye koşarak gittiğiniz zaman ikinci çığın altında kalma olasılığınız çok fazla. Bu da böyle oldu" ifadelerini kullandı.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde iki günde iki defa çığ faciası yaşandı. 5 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı ilk çığ faciasında kar altında kalan 2 kişiyi kurtarmak isteyen ekiplerin üzerine de çığ düştü. İkinci faciada jandarma, güvenlik korucusu ve itfaiye erlerinin de aralarında bulunduğu 26 kişi hayatını kaybetti.
"ÇIĞDA DA DEPREMDE OLDUĞU GİBİ ARTÇILAR VAR"
Yaşanan felaketle ilgili CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Doçent Doktor Yıldırım Güngör, arama kurtarma çalışmalarında büyük bir hata yapıldığını belirterek "Çok acı bir durum. Çığ aramaları maalesef organize olunması gereken aramalardır. Bir şey olduğu zaman hemen oraya koşarak birilerini kurtarmaya çalışmak doğru değildir. Çığda da depremde olduğu gibi artçılar var. Bir çığın düştüğü yerde yeniden çığ düşme olasılığı yüzde 80-90'dır. Orası gördüğüm kadarıyla rüzgar altı bir yamaç. Rüzgar sürekli kar getiriyor. Bölgeye hemen koşarak gittiğiniz zaman ikinci çığın altında kalma olasılığınız çok fazla. Bu da böyle oldu" ifadelerini kullandı.
"KORKTUĞUM BAŞIMIZA GELDİ"
Arama kurtarma çalışmalarına giden ekiplerde çığ arama cihazı olması gerektiğini vurgulayan Güngör, konuşmasına şöyle devam etti: "Oradaki insanlar iyi niyetlidir. Eleştirmek de istemiyorum. İkinci ve üçüncü çığ olacağından korkuyordum. Öyle de oldu. Bölgede rüzgar arkadaki yamaçtan sürekli kar yığıyor. İnsanlar hararetli bir şekilde çalışıyor. Çok dikkatli olunması gerekiyor."
Haber Videosu: Uzman isim, canlı yayında çığ felaketinin yaşandığı bölgedeki ihmali anlattı
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bu ülkedeki ölümlerin sebebi daima cahillik olmuştur ne yazik ki bilinçsizce yapılan yardım insanların ölümüne sebep oldu.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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allahım cahillik diz boyu. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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uzmanlık olay olmadan önce çıkıp söyleyebilmeyi gerektirir bende şimdi oturduğum yerden çığ düşmüş ikinci bir çığ tehlikesi mutlaka vardır dikkat edilmeliydi diyebilirim bendemi uzmanım şimdi????Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Hem ihmal var hem de gecikme var.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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araba devrildikten sonra yol gösteren çok olurmuş, madem bu bilgin vardı da niye kimseye bir şey söylemedin arkadaş, çığ düşmüş orası kar topluyor düşer tabi demiş, bizim memleketin adetidir iş olup bitene kadar kimse ağzını açmaz olay olur ondan sonra ortaya dökülürlerCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Olsun biz büyük devletiz.Cevap Yaz 2 8 Yayından Kaldır
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bilim öğrenmek lazım , ne üzüldüm olaya.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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orda mıydın da koşarak gittiler diyosun ulaCevap Yaz Yayından Kaldır