Üzerine vinç kolu düşen işçi ağır yaralandı
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Üzerine vinç kolu düşen işçi ağır yaralandı

SİVAS'ta yüksek hızlı tren (YHT) şantiyesinde demir taşıyan vinç kolu işçi Serkan Çetinkaya'nın (21) üzerine devrildi.

04.03.2020 17:57 | Son Güncelleme: 04.03.2020 17:57
Üzerine vinç kolu düşen işçi ağır yaralandı

SİVAS'ta yüksek hızlı tren (YHT) şantiyesinde demir taşıyan vinç kolu işçi 'nın (21) üzerine devrildi. Başından ağır yaralanan Çetinkaya hastaneye kaldırıldı.

Olay, 15.30 sıralarında Gültepe Mahallesi'nin içinden geçen YHT şantiyesinde meydana geldi. İddiaya göre demir taşıyan vincin kolu çalıştığı esnada bağlantı noktasından koptu. Kopan parça vincin altında bulunan işçi Serkan Çetinkaya'nın üzerine düştü. Başından ağır yaralanan Çetinkaya'nın mesai arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Çetinkaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA

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