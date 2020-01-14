ABD'li astronot bir ilke imza attı! Uzayda kurabiye pişirdi
ABD'li astronot Christina Koch uzay istasyonunda kurabiye pişirdi. Uzay kurabiyesi uzayda pişirilen ilk yiyecek olarak kayıtlara geçti.
Astronot Koch, Kasım ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen Zero G fırın ile kurabiye hamuru kullanarak 'uzay kurabiyesini' pişirdi. Ayrıca, yerçekimi olmayan ortamda yiyecek pişirmek için tasarlanan Zero G fırını başarıyla test edilmiş oldu.
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Astronotlar toplamda 5 kurabiye pişirirken Astronot Koch, "Bu yıl Noel Baba için uzay kurabiyesi ve süt hazırladık" ifadesiyle uzay kurabiyesinin resmini sosyal medyadan yayınladı. Kalan kurabiye hamuru ve fırın 7 Ocak'ta dünyaya geri gönderildi.