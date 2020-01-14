: ABD'li astronot bir ilke imza attı! Uzayda kurabiye pişirdi

14.01.2020 12:50 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:58

Astronot Koch, Kasım ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen Zero G fırın ile kurabiye hamuru kullanarak 'uzay kurabiyesini' pişirdi. Ayrıca, yerçekimi olmayan ortamda yiyecek pişirmek için tasarlanan Zero G fırını başarıyla test edilmiş oldu.

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Astronotlar toplamda 5 kurabiye pişirirken Astronot Koch, "Bu yıl Noel Baba için uzay kurabiyesi ve süt hazırladık" ifadesiyle uzay kurabiyesinin resmini sosyal medyadan yayınladı. Kalan kurabiye hamuru ve fırın 7 Ocak'ta dünyaya geri gönderildi.

Kaynak: DHA

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