Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.

KARAMAN (İHA) - Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

KARAMAN - Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, V.Y., V.A., M.A. ve V.A.'yı uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 146 gram bonzai, 105 adet sentetik hap ile uyuşturucudan temin edildiği düşünülen 12 bin lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.Y. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerden M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, R.A. ve V.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Dağlı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title