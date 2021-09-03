Uyuşturucu ile mücadele paneli düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uyuşturucu ile mücadele paneli düzenlendi

Uyuşturucu ile mücadele paneli düzenlendi
Bültenler - Haberler | Güncel

Samandağ Belediyesi tarafından madde bağımlılığına son vermek ve özellikle gençlerin sosyal yaşama kazandırılması amacıyla "Madde bağımlılığı ile mücadele" kapsamında "Aile Eğitimi Programı" konulu panel düzenlendi.

Uyuşturucu ile Mücadele kapsamında Samandağ Belediyesi tarafından Liselerde gerçekleştirilen anket çalışmasının 2. Ayağı olan "Aile Eğitimi Programı"konulu panel Tomruksuyu Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Samandağ'da büyük bir sosyal sorun haline gelen ve toplumun ruh sağlığını olumsuz etkileyen uyuşturucu madde kullanımını önlemek amacıyla "Aile Eğitimi Programı"nın diğer mahallelerde de sunumunun yapılacağı ifade edildi.

Samandağ Belediyesi Psikolojik Danışmanlık ve Yaşam Merkezi'nde görevli Uzman Psikolog Ali Toprak ve Sosyal Hizmetler Uzmanı Mehtap Altın tarafından gerçekleştirilen panelde söz alan görevli Uzman Psikolog Ali Toprak; " Konu ile ilgili çıkan ürkütücü sonuçlarla mücadele için önce "Samandağ Belediyesi Psikolojik Danışmanlık ve Yaşam Merkezi Kuruldu sonra ise "Samandağ Belediyesi Uyuşturucu ile Mücadele Danışmanlık Merkezi" kurulmuştur. Aile eğitim programı hazırlanmıştır. Belediye olarak zaten madde bağımlılığı tedavisini ücretsiz sağlamaktayız. Ama tedavinin gerçek çözüm olmadığının farkında olduğumuzdan, önleme çalışmalarına ağırlık vermekteyiz. Uyuşturucu madde konusu samimiyet ve sabır gerektiren bir süreçtir. Aile eğitim programının 42 mahallede 1 sene içinde tamamlanması planlanmaktadır. Konu ile ilgili çalışmalarımız tüm hızıyla sürmektedir. Konunun muhatabı tüm devlet kurumları, bizim gibi ivedilikle çalışır ve sunduğumuz raporu işleme alırlarsa konu çözülecektir. Çalışmalarımıza, ilgi duyan, merak eden herkesi merkezimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız." İfadelerine yer verdi.

Uyuşturucu ile mücadelede Önlemenin önemine değinen Uzman Psikolog Ali Toprak açıklamasının devamında; "Önleme çalışması, kişinin uyuşturucu madde kullanmaya başlamasını veya bir madde kullanıyor ise bağımlı hale gelmesini engelleme amacını taşıyan çalışmalardır. Önleme çalışmalarının maliyeti tedavi maliyetleri ile karşılaştırıldığında çok düşüktür. Hem tedavi maliyetlidir hem de uyuşturucu bağımlısı olduktan sonra bırakmak çok zordur. Önleme çalışmaları çeşitli biçimlerde yapılabilir. Bunlar arasında eğitim vermek, medya kampanyaları düzenlemek, maddenin bulunabilirliğini azaltma, gençlerin kişisel ve sosyal becerilerini artırma başta gelen önleme çalışmalarıdır." dedi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mansur Yavaş Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Aliya İzzetbegoviç
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Demet Akalın Mahsun Kırmızıgül
Spor Diego Fatih Tekke Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Uyuşturucu ile mücadele paneli düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 13:47:20. #1.14#

title