Uyuşturucu baronu El Chapo'nun oğlunun gözaltına alındığı görüntüler ortaya çıktı

31.10.2019 13:45

Meksika polisi, uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio'yu yakalayınca, Culiacan kenti savaş alanına döndü. Polis yaşanan çatışmalar sonrası ağır silahlı kartel üyelerinin ortasında kalınca Ovidio'yu serbest bırakmak zorunda kaldı. Polislerin, uyuşturucu baronun oğlunu yakaladığı anlar ise ortaya çıktı.

KARTELLE POLİSLER ÇATIŞTI

Sokaklarda araçları ateşe veren, kamu binalarına, iş yerlerine ve halka rastgele ateş açan çete üyeleri, kentteki cezaevinden 51 mahkumun kaçmasını da yol açmıştı. Olayların ardından acil toplanan Meksika Güvenlik Kabinesi, Guzman'ın serbest bırakılmasına ve güvenlik güçlerinin geri çekilmesine karar vermişti.

Meksika'da 80'den fazla alt grup ve çeteyle bağlantılı 9 büyük kartel faaliyet gösteriyor. Ülkedeki bu çeteler, uyuşturucunun yanı sıra akaryakıt, maden, avokado, alkol, narenciye ve insan kaçakçılığı yapıyor.

12 ÇOCUĞU VAR

ABD'de ömür boyu hapse mahkum edilen Guzman'ın Ovidio'nun da bulunduğu 12 çocuğu olduğu tahmin ediliyor.

EL CHAPO JOAQUIN GUZMAN KİMDİR?

25 Aralık 1954 tarihinde Meksika'nın Sinaloa kentinde dünyaya gelen El Chapo lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman, 2014 yılında devlet güçleri tarafından yakalandı ancak 14 Temmuz 2014'te hapishanede duşların altına 1,5 kilometre uzunluğunda tünel kazdırıp firar etti.

Amerikan yetkililer Guzman'ın yakalanması için gerekli bilgileri verene 5 milyon dolarlık ödül vadetmiştir. Kaçak olduğu süre içinde cinsel organını büyütme operasyonu geçirmiştir. Aralık 2015'te uyuşturucu ticaretini sabote ettikleri gerekçesiyle DEAŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'yi tehdit etmiştir. 8 Ocak 2016 tarihinde yeniden yakalanmıştır.

"SAVAŞ İSTEMİYORUZ"

Ulusal Savunma Sekreteri Luis Cresencio Sandoval, yaptığı açıklamada, olaylarda 5 çete mensubu, bir Ulusal Muhafız, bir tutuklu ve bir sivilin hayatını kaybettiğini, çoğu güvenlik görevlisi 16 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lopez Obrador, önceki gün düzenlediği basın toplantısında, "Tek bir suçlunun yakalanması insanların hayatına mal olmamalı. Güvenlik kabinesinin kararını destekliyorum. Ölüm istemiyoruz, savaş istemiyoruz. " ifadelerini kullanmıştı.

Guzman ailesinin avukatı Juan Pablo Vadillo, Oviedo Guzman'ın serbest bırakıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu bildirmişti.