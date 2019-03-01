Dev Pitonun Uyuyan Kadını Isırdığı Görüntüler Saniye Saniye Kaydedildi
Tayland'da uyuyan bir kadının piton yılanı tarafından ısırıldığı görüntüler evin güvenlik kamerasına yansıdı.Hastanede tedavisi yapılan yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Taylan'da 75 yaşındaki Kaew Sudsopha gece uyuduğu sırada klozetten evine giren yaklaşık 2 metre uzunluğundaki bir piton yılanı tarafından ısırıldı. Talihsiz kadının yılanın saldırısına uğradığı anlar, oğlu tarafından odasına yerleştirilen güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Görüntülerde yaşlı kadın, uyurken tuvaletin klozetinden içeri giren yılan sürünerek kadının yattığı odaya giriyor ve yılanın dişlerini kadının ayağına batırdığı görülüyor. Neye uğradığını şaşıran talihsiz kadın, çığlık atarak uyanıyor.
KADININ SAĞLIK DURUMU İYİ
Kurtarma ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen yılan doğaya bırakılmak üzere götürüldü. Hastaneye kaldırılan kadının ayaklarında hafif yanma olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
YORUMLAR (7)
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Piton ısırmaz sıkarak boğarak öldürür başka bir türdür ve zehirsiz dir bence yoksa taklayı atardı teyzeCevap Yaz Yayından KaldırHULOGG: Aferin len nerden biliyonYayından Kaldır
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Türkiye'de de dolar yılanı bizi ısırıyor . Hükümetin umurunda değil .Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Ulan evde kameranin ne işi var.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Benden başka dev PİLOT Diye okuyan varmı :)Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır