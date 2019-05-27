Rusya'da Uydu Taşıyan Rokete Yıldırım Çarptı
Rusya'da Glonass-M navigasyon uydusunu taşıyan Soyuz-2.1b roketine fırlatıldıktan hemen sonra yıldırım çarptı. Roketin yıldırımdan zarar görmediği, başarılı şekilde hedefine ilerlediği belirtildi.
Rus haber ajansı TASS'da yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, Rusya'nın Plesetsk Uzay Üssünden fırlatılan ve Glonass-M navigasyon uydusunu taşıyan Soyuz-2.1b roketine fırlatıldıktan hemen sonra yıldırım çarptığı belirtildi.
Yapılan açıklamada, Glonass-M navigasyon uydusunu taşıyan Soyuz-2.1b roketi bugün, yerel saat ile 09:23te Plesetsk Uzay Üssünden başarılı bir şekilde fırlatıldı ifadelerine yer verildi.
ROKET ZARAR GÖRMEDİ
Roketin yıldırımdan zarar görmediği; başarılı şekilde hedefine ilerlediği belirtildi.
Kaynak: DHA
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