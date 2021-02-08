Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman, saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm izleme linki! Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izle!

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu 19. son bölümde neler oldu? Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izle!

Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu 19. son bölümde neler oldu? Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde...

UYANIŞ:BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Uyanış: Büyük Selçuklu 8 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacaktır.

UYANIŞ:BÜYÜK SELÇUKLU 19. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hasan Sabbah, Rüstem, Behram ve nice fedaisinin ölümünden sorumlu tuttuğu Sencer'den intikam almak için onu bir pusuya çekmişti. Sencer'i bu pusudan kurtarmak için son anda yetişen Melikşah, Sabbah'ın bir tertibi neticesinde zehirlenmiş ve bu zehrin tesiriyle yere yığılmıştı. Sencer, Melikşah'ın canına zeval gelmesin diye kendisini siper etmişti. Sencer, Melikşah'ı Faysal ve Sabbah'tan koruyabilecek midir? Onları bu müşkül vaziyetten kim kurtaracaktır?

Öte yandan hamile kalarak Zübeyde ile olan yarışında bir koz elde etmeyi başaran Terken, daha da güçlenebilmek adına Tacülmülk'ü Nizamülmülk ve Zübeyde'ye karşı yeni ittifaklar bulması yönünde uyarmıştır. Bunun neticesinde Tacülmülk hangi tehlikeli düşmanla işbirliği yapmanın eşiğine gelecektir? Göze girebilmek için girişeceği hangi eylem kendisini zora sokacaktır?

Diğer taraftan sarayda görev yaptığı yıllarda Selçuklu'nun birçok gizli belgesini kaçırmayı başarmış olan Hasan Sabbah, bu gizli belgeleri Selçuklu'yu yıkmak için harekete geçmiş olan Haçlı kontlarına ve Selçuklu topraklarında dehşet saçan Markus'a teslim edebilecek midir? Sencer, bu belgeleri ele geçirmeyi başarıp Sabbah ile Haçlı kontlarının ortaklaşa girişeceği yıkım faaliyetlerine engel olabilecek midir?

Maruz kaldığı zehrin tesiriyle ölümle pençeleşmekte olan Melikşah'ın yokluğunda Isfahan'da ne gibi gelişmeler yaşanacaktır? Ahali ve ordu içinde başlayacak olan huzursuzluklar nasıl önlenecektir?

UYANIŞ:BÜYÜK SELÇUKLU 19. SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

UYANIŞ:BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE