Uyanış Büyük Selçuklu 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Uyanış: Büyük Selçuklu son bölüm full izle! Uyanış: Büyük Selçuklu son fragman izle, 6.bölüm izle

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve pazartesileri izleyicileri ekrana bağlayan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Uyanış: Büyük Selçuklu 7. Bölüm fragmanı izle! Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu.

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UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Evet yayınlandı. Elçin Hatun'un ön planda olduğu fragmanı aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Batınilerin devleti yıkmaya yönelik faaliyetlerine son vermenin eşiğine gelen Sencer, bu eşikte zorlu bir imtihanla karşı karşıya kalmıştır. Batınilerin savlarını halk nazarında çürüten Gazali'yi öldürmekle görevlendirilmiştir. Bu görevin öncesinde bir hücreye kapatılan Sencer, dışarıyla bağlantı kurabilmek için tek şansını kullanıp Turna'ya ulaşmayı denemiştir.

Turna, Sencer'in ilaç şişesi içinde gönderdiği pusulayı fark edebilecek midir? Şişedeki not Nizamülmülk'ün eline geçecek midir?

Kendisine verilen suikast emrini yerine getirmek zorunda kalan Sencer, elindeki tatar yayını medreseden Nizamülmülk'le birlikte ayrılmakta olan Gazali'nin tam kalbine nişanlar ve tetiği çeker. Kalbine ok saplanan Gazali ölecek midir?

Ebulkasım'ın Anadolu'da birliği sağlayabilmek için, aralarında uzlaşmaz bir düşmanlık bulunan Elçin ile evlilik isteğini Melikşah kabul edecek midir?

Öte yandan Melikşah'ın elinde tutsak olan Ağabeyi Kılıçarslan'ı kurtarmak isteyen Elçin, amacına ulaşmak için nasıl bir yol izleyecektir?

Sencer, Gazali'yi kalbinden vurarak üzerindeki casusluk şüphesinin kalkmasını sağlamıştır. Bu sayede Başdai İbn-i Attaş'la görüşecek olan Sencer, onun kimliğini açığa çıkarıp Batınilerin kirli planlarını deşifre edebilecek ve onların ele geçirmesini sağladığı kutsal emanetleri geri getirip Melikşah'a verdiği sözü tutabilecek midir?

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NEDİR?

Aşkla, sırla ve mücadele ile yoğrulmuş destansı bir yolculuk…

Melikşah, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın ölümünün ardından tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiği haberini de almıştır. Kıpçak-Selçuklu düşmanlığı sebebiyle yeni doğan bebek, devletin devamlılığı için tehlike arz ediyordur. Melikşah için bu durum çok zor olsa da onu bir daha görmemek ve sormamak üzere Nizamülmülk'e teslim eder.

Sultan Melikşah, Sultan Alparslan'dan aldığı Selçuklu Devleti'nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır.

Doğumundan itibaren kaderinin devletle bir yazıldığı, ölene kadar da tek gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen Sencer, yıllarca aldığı eğitimle idealist bir kahramana dönüşür ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah'ın fedaisi yapar. Nizamülmülk'ün en güvendiği adamlarından olan Sencer, devleti için tüm zorlu görevleri üstlenmeye hazırdır.

Melikşah ve Sencer türlü tehlikeler ile mücadele ederken en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları, Gazalî gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi irfan sahibi kişiler olacaktır. Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah'ın hatunu olmanın verdiğii güçle devlete hâkim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah'ın anası Seferiye, Melikşah'ın oğlu Tapar'ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.

Selçukluyu yıkmaya yeminli Hasan Sabbah, devlete hâkim olmak isteyen Terken'in kurduğu tehlikeli entrikalar ve hepsinin ortasında amansız bir mücadeleye giren Sencer'in Turna ile yaşayacağı fırtınalı aşk…