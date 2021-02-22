Uyanış: Büyük Selçuklu 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 Uyanış: Büyük Selçuklu 22. bölüm izle full izle!

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UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 23. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi TRT 1 ekranlarında bu akşam 22. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 22. bölümün ardından şimdi de Uyanış: Büyük Selçuklu 23. bölüm için araştırmalarına başladılar. Uyanış: Büyük Selçuklu 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Uyanış: Büyük Selçuklu 23. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Uyanış: Büyük Selçuklu 23. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 21. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Melikşah'ın kardeşi Melik Tekiş, taht şehri olan Isfahan'a gelmişti. Melikşah'ın huzuruna çıkmış ve Melikşah'a herkesten sakladığı gizli oğlunun kim olduğunu sormuştu. Sarayda yeni bir fitne ateşinin yanmasına sebep olacak olan Tekiş'in yeni hamlesi ne olacaktır? Melik Tekiş'in ortaya attığı bu tehlikeli iddia neticesinde Tapar'ın aklına şüphe tohumları atılmıştı. Ana hasreti yeniden alevlenen Tapar ne yapacaktır?

Melikşah, Kuvel Kalesi'nin fethi için ordusunu güçlendirmek adına harekete geçmiş, Zübeyde'nin önerisiyle Berkyaruk'tan çelik kervanı getirtilmesini kararlaştırmıştı. Ne var ki; Zübeyde'nin getirttiği çelik kervanı, Terken'in emriyle Tacülmülk'ün Sabbah'la birlik olup oynadığı tehlikeli bir oyunla basılmış; Selçuklu için son derece mühim olan çelikler ve yapımı uzun zaman alan mancınık yayları da Batıni ve Haçlı ittifakının eline geçmişti. Selçuklu'yu zor duruma düşürdüğünü anlayan Terken, Tacülmülk'e mancınık yaylarını geri getirmesi için emir verecektir. Bu durum Tacülmülk ile Sabbah'ın tehlikeli ortaklığını hangi yönde etkileyecektir? Tacülmülk mancınık yaylarını geri getirmeyi başarabilecek midir?

Getirttiği çelik kervanının saldırıya uğramasında Tacülmülk'ten şüphelenecek olan Zübeyde ne yapacaktır?

Bâtıni casusu olan Efruz'un zehirlemesiyle İlteber, Turna'nın isteneceği gün ölmüştü. İlteber'in ölümü ne gibi gelişmeleri beraberinde getirecektir? Şelemzar'daki dengeler alt üst olacak mıdır? Turna, İlteber'in ölümünü fırsat bilip başına üşüşecek olan alacaklılardan nasıl kurtulacaktır? Faysal, Turna'yı zora sokup gözden düşürmek için ne gibi faaliyetlere girişecektir? Sencer, İlteber'in ölümünden sonra karışıklığa sürüklenecek olan Şelemzar'ın asayişini sağlamayı başarabilecek midir?

Kendisini öldürmeye tevessül eden Haçlıların elinden kurtaran Melikşah'tan etkilenen Kont Albert, Hıristiyan dünyasının kendisine sırt çevirdiğinin farkına varacaktır. Büyük bir hayal kırıklığına uğrayacak olan Kont Albert, Melikşah'a yardım edecek midir?Konstantinopolis tarafından binlerce kişilik orduyla desteklenen İzakyos, Selçuklu topraklarında ne gibi yıkıcı faaliyetlere girişecektir? Selçuklu'yu karıştırmak için İzakyos'tan asker desteği alacak olan Markus'un bugüne kadarki en cüretkâr hamlesi ne olacaktır?

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 22. BÖLÜM İZLE

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin 22. bölümünü tek parça olarak izleyebileceğiniz link.