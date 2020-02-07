Üstün zeka: Bir şans mı, engel mi?
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Üstün zeka: Bir şans mı, engel mi?

İnsanların büyük bir kısmının IQ'su 100 civarında.

07.02.2020 19:46 | Son Güncelleme: 07.02.2020 19:46

İnsanların büyük bir kısmının IQ'su 100 civarında. IQ'su 130'u geçenler ise üstün zekalı kabul ediliyor. Dünya nüfusunun %2'sinin üstün zekalı olduğu tahmin ediliyor. Ancak bunların önemli bir kısmı, yetenekleri vaktinde tespit edilip kapasitelerine uygun bir teşvik alamadığı için "normal kapasitelilerin" okul ve iş yaşamına ayak uyduramıyor.



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: Üstün zeka: Bir şans mı, engel mi?
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